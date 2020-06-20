У футбольного клуба «Сочи» не было возможности отложить матч 23-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом». Об этом сообщил гендиректор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

«Есть люди, которые понимают, что дело не в «Сочи». Мы не виноваты в том, что произошло в «Ростове», у нас не было возможности переносить матч. Мы доигрываем чемпионат, каждое очко на вес золота», — приводит его слова агентство ТАСС.

В пятницу «Сочи» разгромил «Ростов», в составе которого играли воспитанники клубной академии 2003 года рождения и игроки молодежной команды. Встреча закончилась со счетом 10:1.

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