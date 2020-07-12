Гендиректор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе подтвердил, что показал ряду болельщиков команды неприличный жест во время матча с «Уфой».

По его словам, это была реакция на оскорбительные крики фанатов. «Крикнули конкретно мне, но я согласен что погорячился», — приводит его слова Fclmnews.

В воскресенье московский «Локомотив» вырвал ничью у «Уфы». Команда Марко Николича сыграла вничью со счетом 1:1.

Ранее у Кикнадзе и некоторых болельщиков «Локомотива» возник конфликт. В основном, он связан с решением не продлевать контракт с легендой клуба — главным тренером Юрием Семиным. После этого фанаты уже провели ряд акций.