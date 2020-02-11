Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает ТАСС.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа», — сказал Костылев.

Он отметил, что пока никаких санкций в отношении ведущей принято не было.

10 февраля на Камчатке телеведущая расхохоталась во время записи выпуска новостей, когда говорила об индексации социальных выплат с 1 февраля. Журналистка перечислила суммы льгот, которые граждане смогут потратить на медикаменты, проезд или отдых в санатории.

Говоря о распределении средств, девушка не смогла сдержать смех.

26 марта ведущий телеканала Би-би-си не смог сдержать смех во время рассказа об инциденте с самолетом авиакомпании British Airways, который по ошибке вместо немецкого Дюссельдорфа привез пассажиров из Лондона в столицу Шотландии Эдинбург.