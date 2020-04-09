Генеральный директор Государственного академического Большого Театра (ГАБТ) Владимир Урин в беседе с газетой «Коммерсант» 9 апреля назвал возможные сроки возобновления работы.

По его словам, Большой театр вновь откроет свои двери не раньше конца июня из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Я очень надеюсь, что мы начнем работать с нового сезона. Это оптимистичный сценарий. Судя по тому, как развивается ситуация, я почти уверен, что до конца июня или даже июля спектакли невозможны», — цитирует слова Урина RT.

Он отметил, что при неблагоприятном развитии ситуации возможны серьезные последствия для театра.

«Если мы не откроемся в сентябре, даже предугадать страшно, что может быть — вплоть до разрушения театра. Не здания, конечно», — заявил гендиректор Большого.

В настоящее время все зависит от «даты Х», когда будут сняты ограничения, отметил Урин. Он добавил, что на данный момент даже ноябрьские гастроли театра в Японии находятся под вопросом, пишет «Газета.ру».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Из-за введения режима повышенной готовности на территории страны были отменены все массовые мероприятия. 6 апреля правительство России обязало организаторов отмененных мероприятий вернуть зрителям деньги за билеты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 20стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В настоящее время в России зафиксировано 8672 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 63 человек, а вылечились ― 580.

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