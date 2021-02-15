По словам главного детского гематолога российского Минздрава Александра Румянцева, у детей большинство случаев рака оказываются наследственными, то есть имеется ярко выраженная генетическая предрасположенность. По этой причине лечение заболевания от работы со взрослыми отличается в корне.

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Пик заболеваемости, по данным медика, приходится на детей возрастом от 2 до 4 лет. Это говорит о том, отмечает Румянцев, что инцидент, который находится в основе опухолевых болезней, происходит практически внутриутробно.

Структура детской болезни сильно отличается от взрослых. Так, почти пятьдесят процентов онкологии у несовершеннолетних — рак кроветворной иммунной системы (как правило, лейкоз).

Как сообщалось ранее, по словам детского онколога Ольги Желудковой, самые ранние признаки онкологии у детей могут выявить внимательные родители. Речь может идти о внезапном появлении косоглазия ухудшении походки, головной боли. У ребенка вдруг появляется рвота на постоянной основе, меняется аппетит и вкусовые пристрастия.

Американские ученые сообщили, что такой неочевидный симптом, как чрезмерная потливость, или гипергидроз, может сигнализировать о развитии онкологии. По их данным, потливость может свидетельствовать о ряде раковых заболеваний. В частности, о лимфоме, лейкемии, раке костей и печени, а также о мезотелиоме. Усиливается этот симптом чаще всего по ночам, отмечают специалисты.