На прошлой неделе ветеран телестройки Степан Меньщиков сводил свою беременную возлюбленную Ангелину Монах в ЗАГС, где ребята подали заявление. Свадьбу влюбленным назначили на 7-ое июля.



Сейчас Степа и Геля все свободное время тратят на организацию предстоящего торжества, а девушка уже отправилась по свадебным салонам в поисках платья, чтобы найти тот самый наряд.



Напомним, пара Меньщикова и Монах претендовала на победу в главном свадебном конкурсе проекта, поэтому развернула целую войну против конкурентов. После того, как ребята выбыли из свадебного конкурса, они зарыли топор войны и мирно сосуществуют со своими соседями на поляне. Вот только Геля никак не может смириться с таким несправедливым голосованием – будущая мама даже разревелась от предвзятости участников телестройки, считая, что они со Степой не должны были выбыть в первом же этапе.