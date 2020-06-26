Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предупредил, что вакцина от коронавируса может оказаться не очень эффективной в качестве барьера для распространения инфекции.

В интервью телеканалу CNN Гейтс пояснил, что при разработке вакцины создатели ориентируются на две характеристики: предотвращение заболевания самого вакцинируемого и предотвращение передачи инфекции от него другим людям.

«В первом случае не гарантируется, что вакцина будет идеальным блокировщиком передачи инфекции», — сказал он.

Гейтс также высоко оценил эффективность иммунного ответа самого организма на болезнь. По его словам, выработанный иммунитет защищает от риска повторного заражения как минимум в течение года.

Основатель Microsoft также поддержал прогноз главного инфекциониста США Энтони Фаучи, высказавшего мнение, что вакцина от коронавируса будет готова в конце 2020 или начале 2021 года.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.

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