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Габариты флагманского паркетника составляют: в длину — 4 830 мм (что на 200 мм больше, чем у флагманского Geely Atlas Pro), ширину — 1 900 мм и высоту — 1 780 мм, размер колесной базы достигает 2 815 мм, а дорожный просвет — 190 мм. Таким образом, трехрядный вседорожник по своим размерам сопоставим с Hyundai Santa Fe.

В салоне кросса будет оригинальная передняя панель с гигантским сенсорным экраном мультимедийного комплекса, как у младшего собрата Geely Icon и стильный электронный селектор КПП. При этом, новинку предложат в 5-, 6- или 7-местном исполнении в зависимости от комплектации.

В линейке силовых установок кроссовера значатся два турбодвигателя объемом 1,5 и 1,8 литра мощностью 177 и 184 л.с. соответственно. Младший мотор в качестве опции может быть дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Привод — передний или полный.

«Список оснащения новинки включает максимальный набор систем активной и пассивной безопасности, в том числе систему автоматического предотвращения столкновений, интеллектуальный круиз-контроль, полностью светодиодную оптику и систему кругового видеообзора», — сообщает издание «Новые автомобили».

Кроме того, в арсенале паркетника значатся: кожаная отделка салона, панорамная стеклянная крыша, электропривод двери багажника и беспроводная зарядка для гаджетов.

Новый SUV от Geely должен дебютировать уже в ближайшее время. По предварительной информации, стоимость HaoYue на китайском рынке составит от 126 800 юаней (от 1,4 млн. рублей). Уже известно, что автомобиль будут продавать за пределами Китая, так что кроссовер вполне может появится и в России.