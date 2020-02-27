Полностью готовые манекены-головы могут пригодиться не только для парикмахерских или обслуживания салонов красоты, но и других сервисов, где приходится использовать эти универсальные принадлежности.

Более детально узнать об особенностях предложенного товара предлагается на странице этого сайта https://www.galser.pro/catalog/golovy-manekeny-trenirovochnye/, где в онлайн каталоге представлена обновленная подборка парикмахерских принадлежностей и инструментов.

Особенности манекенов для причесок

Тренировочные головы-манекены, предназначенные для неопытных парикмахеров и других работников, которые обслуживают своих клиентов в салонах красоты:

являются учебным инвентарем – универсальной принадлежностью, что поможет приобрести навыки в парикмахерском искусстве, отточить мастерство укладки и приведения в порядок прядей волос;

относятся к учебным «головам» из пластмассы, что представлены с 4-мя расцветками натуральных волос с длиной прядей в пределах 25 см;

применяются в учебных целях в парикмахерских и салонах красоты, позволяют в системе пользоваться натуральными прядями неокрашенных, но обесцвеченных волос;

позволяют гарантированно добиться точного результата, когда приходится заниматься окрашиванием, проводить химическую завивку;

манекены с натуральными волосами рекомендовано задействовать для использования голов при апробации любых химических компонентов из категории СПА-салонов.

В оптовой продаже представлен универсальный товаров, что разработан и создан специально для работников в парикмахерских и мастеров в салонах красоты.

Манекены для женских и мужских причесок: преимущества

Предложенный ассортимент муляжей в натуральную величину, созданных в образах женщин и мужчин:

намного упростит работу парикмахеров и тех, кому приходится принимать клиентов в салонах красоты;

позволяет пользоваться не только женскими «головами», но и мужскими, что имеют бороды (с длиной до 35 см) и усы;

представляет собой инструмент, что обеспечивает не только системную тренировку для новичков-парикмахеров или барбершоперов, но и позволит выполнять: модельную стрижки, укладку, подравнивание или придание нужной формы для ухоженной бороды или заросшим усам.

Стоит воспользоваться предложениями интернет-магазина, в котором предложен ассортимент манекенов и действует оперативная доставка качественного товара на указанный в заявке адрес. В онлайн каталоге можно найти и другие мелочи для ухода за волосами, включая косметические средства и инструменты.