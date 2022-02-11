Каждая народность имеет характерные методы оздоровления. Речь идёт о разных процедурах, среди которых особое место занимают водные. В данном случае речь идёт не просто о купании в бассейне или водоёме, а посещении бани. Так, финская баня позволяет избавиться от различных недугов, поддерживать организм в тонусе и отличном состоянии. Заказать услуги бани можно через интернет в отеле Грейс Глобал Конгресс&СПА. При оплате банковской картой Мир предусмотрен возврат кэшбэка до 20000 руб.

Финская баня: преимущества

Финская баня имеет характерные отличия от русской. Так, температура в помещении может достигать 100 градусов. По сути, речь идёт о сухой парной. Через определенный промежуток времени происходит чередование подачи горячего воздуха с прохладной водой. Процедуры проводятся в специальном помещении, изготовленном из натурального дерева. Комфорт обеспечивают удобные лежаки. С целью поддержания оптимальной температуры и влажности используется термостат. Как правило, влажность составляет около 20%. Таким образом, финская баня отличается от русской наличием сухого и горячего пара, характерными особенностями топки и отсутствием специальной атрибутики. Так, поскольку в финской бане используется сухой пар, то применение веников нецелесообразно. Более того, такая атрибутика, скорее, доставит дискомфорт.

Многолетний опыт позволяет с уверенностью заявить, что финская баня оказывает положительное влияние не только на сердечно-сосудистую, дыхательную и половую систему, но и успокаивает нервы. Периодическое посещение бани позволяет забыть о кожных заболеваниях, оптимизировать вес тела, снизить усталость. Особенно полезна финская баня для людей, работа которых связана с офисами. Она помогает избавиться от тревожности, улучшает сон, способствует успокоению нервной системы. Кроме того, водные процедуры финской бани являются одним из лучших средств для повышения иммунитета и борьбы с различными микроорганизмами.

При периодическом посещении финской бани значительно сокращается количество простудных заболеваний. В то же время, людям старше 60 лет необходимо проявлять осторожность. Также лучше отказаться от посещения людям любого возраста, которые страдают от туберкулезных заболеваний, повышенного давления, хронических или острых воспалительных процессов. Повышенная температура тела также является противопоказанием.