При выборе специальных компрессоров промышленного назначения, которые отличаются высокими показателями мощности, повышенной производительностью универсальных установок, заказчики особое внимание обращают на модели от бренда Zammer.

Их лучше всего подбирать через онлайн каталог профильного интернет-магазина, где оригинальная заводская сборка промышленных компрессоров представлена с описанием технических характеристик и фото продукции.

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Особенности промышленных компрессоров

Брендовая электротехника оборудована прямым или ременным типом привода. Мощные компрессоры имеют 3-и фазы, а также мощность двигателя 132 кВт. Установки могут работать с максимальным давлением до 10 атмосфер и более. Питание спецоборудования от электросети в 380 В. Винтовые компрессоры из Великобритании от бренда Zammer через специализированный интернет-магазин можно оперативно заказать с доставкой в любой регион России.

Преимущества промышленных компрессоров

Имея высокую производительность установок, при этом обеспечивая высокую экономию энергоресурсов при выполнении поставленных задач, винтовые процессоры завоевали повышенную популярность среди спецоборудования.

Важно знать, что:

установки имеют высокий КПД – до 95% и более;

экономя на затратах энергии и площади, эргономичный дизайн позволяет справиться с большими объемами поставленных задач:

современное оборудование имеет сравнительно небольшой уровень шума;

техника обладает длительным бесперебойным режимом работы, позволяя обслуживать объекты без работы операторов.

Используемые на промышленных объектах компрессоры представлены в ассортименте моделей, что позволяет сориентироваться в каталоге по фото и техническим характеристикам сертифицированного товара как в оптимальных ценах и заводской комплектации, так и особенностях функционала.

Несложно сравнить приемлемые варианты между собой, а также заодно проконсультироваться у менеджеров сайта о наличии моделей на складе поставщика. Пригодится информация от профи, которые разбираются в особенностях бренда и подскажут оптимальный вариант с ориентиром на конкретные потребности клиента.