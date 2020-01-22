Ухаживая за автомобилем, приходится постоянно следить за безупречным внешним видом машины, обеспечивать повышенную износостойкость отдельным элементам.

Ведь быстрая езда по трассе или бездорожью может привести к изнашиванию отдельных элементов в экстерьере авто и даже нежелательному образованию трещин на стекле фар.

Поэтому для качественной защиты, профессиональной тонировки фар приходится предварительно подбирать специальную пленку – оригинальное покрытие, что создано на основе новейших технологий.

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Специфика защитной пленки

Бронировочная пленка, что используется как гарантированная антигравийная защита на фары – это покрытие пользуется повышенным спросом, а также ценится за такие качества как:

повышенная степень износостойкость материала, что предотвратит появление – сколов, потертостей, царапин;

возможность максимально долго сохранять стекло в безупречном состоянии;

обеспечение безопасности в работе светотехники авто при выдержке привлекательного внешнего вида.

Безупречный дизайн и эффективность функционала брендовой оптики от этого только выиграют. Не придется тратить много денежных средств и ценного времени для восстановления поврежденных фар. При этом гарантированно избежите ДПТ, всевозможных аварийных ситуаций при парковке или маневрировании на дорогах в темный период суток.

Наиболее уязвленная деталь в экстерьере авто – это элементы светотехники

Огни машины требуют тщательного ухода, ведь подсветка фарами не только предназначена для безопасного передвижения на скоростных трассах или по бездорожью, но и обеспечивает безупречный внешний вид сложному дизайну экстерьера. В основном производители изготавливают фары на основе пластика, который трудно причислить к износостойким и долговечным материалам.

Чтобы избежать преждевременного износа оптики авто, предотвратить матовость стекла, что значительно снижает качество освещения дороги для безопасного передвижения, важно своевременно покрывать фары износостойкой пленкой.

Фары можно реанимировать при помощи проведения полировки пластика или стекла. Чтобы поверхность со временем не мутнела, рекомендовано наносить специальную защитную пленку, что изготавливается с применением новейших материалов и совершенных технологий.