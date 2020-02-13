Если интересуют категория мобильной техники – универсальные модели электросамокатов Kugoo, рекомендуется просмотреть онлайн каталог, в котором представлен ассортимент с фото, а также опубликованы цены, указаны для покупателей особенности технических характеристик.

Чтобы приобрести электросамокат kugoo s3 стоит заранее ознакомиться с преимуществами модели, при этом не только уточнить условия доставки, но и наличие сертифицированного товара на складе поставщика.

Преимущества электротранспорта

Представленный в ассортименте мобильный электротранспорт, что реализуется в категории электрических самокатов:

ценится пользователями за: компактность, предельную легкость конструкции и быстроту езды;

владельцы используют для активного передвижения по ровным асфальтированным участкам по городу или за его пределами;

предназначен для комфортной, безопасной езды по городским дорогам, чтобы значительно экономить силы в течение всего дня или при совершении прогулок.

Выгодно иметь у себя в квартире или доме такой вид компактного электротранспорта, что по весу составляет около 12 кг, а по длине – меньше одного метра. Электросамокат, представленный в разнообразии расцветок, можно использовать в качестве желанного презента не только для подарка ребенку, но и взрослому человеку.

Фишки дизайна

Владельцам нравится возможность регулировать высоту руля с ориентиром на рост пользователя (в пределах 150–190 см). Трансформация положения руля производится самостоятельно, не требует особых усилий и привлечения специалистов. Функционал JILONG – это совершенная технология, что позволяет пользоваться при езде мягкими амортизаторами на переднем колесе и создавать максимальный комфорт при передвижении. Комплектация ЖК-дисплеем – панель управления позволяет: регулировать/контролировать скорость во время движения до 30 км/ч (заряд батареи и путь); пользоваться звуковым сигналом; включать передний свет и задний диодный фонарь. Модели с тормозной системой рассчитаны на предельный вес до 100 кг и продаются с гарантией на 1 год.

Где лучше заказать понравившуюся модель электротранспорта?

Более выгодной покупкой может стать через онлайн магазин, где продаются недорого компактные электросамокаты от производителя JILONG. При заказе сертифицированного товара стоит свой выбор доверять проверенным ресурсам и заказывать через специализированные интернет-магазины с высоким рейтингом.

Там продаются самокаты с электрической подзарядкой в разнообразии дизайна, при этом будет нетрудно онлайн подобрать стильно оформленную модель не только с ориентиром на цвет и цены от производителя, но и особенности заводской комплектации.