Слиток из золота, имеющий 585 пробу, является не только ценным, но и практичным изделием. Вот почему его часто используют в самых разных сферах.

И первое, где используется такое золото – это в ювелирной сфере. Обычно для украшений, которые имеют самую разную форму и оформление, используют металлы 585 пробы. Из него могут изготавливаться самые разные украшения, среди которых кольца, браслеты, диадемы, амулеты и многое другое.

Но также материал такой пробы может использоваться и в других областях, среди которых:

Различные церковные предметы, в том числе и иконы.

Изготовление лабораторной и производственной посуды, которая проявляет достаточную устойчивость к химическим реактивам.

Также этот металл нашел применение и в электронике при создании плат и других запчастей.

Если говорить о стоматологии, то здесь металл используется в качестве зубного материала.

Золото используется даже в медицине – например в гомеопатии используется коллоидное золото.

Наконец, золотые монеты могут использоваться в качестве источника инвестирования.

Драгоценные металлы этой пробы широко используются во многих сферах, они были оценены во многих сферах производства. Сдать любое украшение из золота вы можете в проверенном ломбарде — https://zaimzoloto.ru/sdat-zoloto-585-proby/

Есть ли отличие от иных проб

Прежде чем сделать выбор в пользу той или иной пробы, необходимо ясно понимать, чем они отличаются между собой.

Отличие от 375 пробы

Такие изделия считаются низкопробными. Они отличаются от 585 пробы как внешне, так и по своим физическим свойствам. Внешне они имеют более насыщенный медный цвет. Но, несмотря на то что они более прочные, темнеют они также быстро. Окисление происходит из-за того, что здесь содержится много меди, которая даже может давать отпечаток на коже.

Следует обратить внимание на то, что у некоторых людей этот металл даже может вызвать аллергическую реакцию.

Отличие от 583 пробы

Обе эти пробы практически ничем не отличаются между собой. Только опытный ювелир сможет отличить два эти варианта между собой. Например, в 583 пробе цвет чуть более красный из-за того, что здесь больше меди. В 583 пробе золота на 0,2% меньше, чем в 585.

Особенность клейма 583 пробы заключается в том, что рядом с ним размещен серп и молот – символ СССР. На сегодняшний момент такие изделия можно встретить только в ломбардах и у бабушек в качестве драгоценностей.

Отличие от 750 пробы

Золото, которое имеет 585 пробу, стоит в разы дешевле, чем изделия 750 пробы, но при этом выглядит оно натуральнее, да и сохраняется гораздо дольше. А все потому, что изделия, где меньше золота, но больше других металлов, гораздо прочнее. Их можно использовать для ежедневного ношения. А вот те изделия, которые имеют большую пробу, желательно носить только по праздникам, чтобы не испортить дорогостоящую вещь. Более того, такие изделия из-за своей природной мягкости быстро потеряют блеск.