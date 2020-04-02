Ни для кого не секрет, что аниме любят смотреть абсолютно все, вне зависимости от пола и возраста.

Тем более, что аниме навеивают многим приятные воспоминания и не перестают удивлять, а современные поражают своей графикой, а также увлекательными историями и юмором.

Раз нам захотелось посмотреть аниме фильмы, то что же делать?

Включать телевизор и ждать, пока в программе появится интересный фильм, а потом ещё ждать, пока закончится реклама?

Не в наши дни. Мы отправляемся к компьютеру и смотрим аниме онлайн с его помощью и с помощью, конечно же, Интернета.

И так, мы познакомимся сегодня с сайтом https://animechan.tv/ и посмотрим, как над ним потрудились разработчики.

Заходим на главную страницу и смотрим. Внешнее оформление не вызывает никаких нареканий.

Более того, всё сделано достаточно качественно и профессионально. Сразу видно, что дизайном занимался не аматор.

Цвета подобраны хорошо, яркие краски отсутствуют, а потому читать текст легко, глаза при этом не режет. Отдельного внимания заслуживает меню.

По сути, на сайтах с подобной тематикой не должно быть ничего лишнего. Лишь грамотное и понятное меню.

Тут не нужны разделы с новостями и т. п.

Хочется сказать, что разделы меню были очень грамотно распределены, поскольку в отдельные каталоги были помещены Фильмы, Сериалы, Китайское, отдельно находятся трейлеры и аниме в формате 3D.

Это правильно, поскольку многие сайты сваливают всё в кучу, а потом попробуй найти желаемый мультфильм.

Ещё отдельная похвала разработчикам за наличие расширенного поиска и за регулярные обновления списков Аниме за последние годы существования сайта.

Более того, эти аниме имеют отдельный каталог в меню.

Весь аниме материал на сайте на русском языке, он доступен в режиме онлайн 24 часа в сутки и 365 дней в году.