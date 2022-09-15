В жизни бывают ситуации, когда срочно необходимы денежные средства. У многих людей нет возможности занять нужную сумму у родственников или друзей. Поэтому все чаще они обращаются в финансовые учреждения. Взять денежные средства можно в банке или микрофинансовой организации. Условия выдачи кредита в финансовых учреждениях имеют свои особенности.

Чем потребительский кредит отличается от займа?

Потребительский кредит выдается только банками. Срок рассмотрения заявки составляет до 3 дней. Для его получения клиенту необходимо предоставить пакет документов. Сотрудники банка потребуют от заемщика справку с места работы, данные об источнике дохода, паспорт, СНИЛС и другие документы. По условиям многих финансовых учреждений заемщику необходимо иметь стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев. В банке ведется клиентская база, где сотрудники могут увидеть возможные просрочки по платежам при выдаче прошлых займов. Если у клиента плохая кредитная история, в выдаче денежных средств откажут независимо от требуемой суммы. В микрофинансовой организации не нужно предоставлять сведения о доходах и с места работы. Чтобы занять капусты до получки и не переживать достаточно иметь только паспорт.

Особенности получения займа в МФО

Банки не работают с микрокредитами. Если требуется небольшая сумма денежных средств, лучше обратиться в МФО. Средства могут понадобиться на ремонт машины, покупку лекарств, подарок близкому человеку и другие цели. Благодаря лояльным условиям получения займа, количество клиентов, пользующихся услугами микрофинансовых организаций, ежегодно увеличивается.

Преимущества получения заемных средств в МФО:

Быстрое рассмотрение заявки в течение нескольких минут.

Не требуется посещать офис финансовой организации.

Возможность получения займа в любое время суток.

Удобные способы получения денежных средств.

Высокая вероятность одобрения.

Заемные средства в МФО могут получить все категории граждан. Микрокредитные организации предоставляют займ неработающим людям, мамам в декрете, пенсионерам и другим социально уязвимым лицам. Для получения денежных средств клиенту необязательно иметь положительную кредитную историю. В МФО предусмотрены удобные способы погашения займа. Для клиентов, которые обращаются повторно и своевременно выплачивали долг, предоставляются наиболее выгодные условия получения денежных средств.