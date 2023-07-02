Вне зависимости от сферы деятельности, каждый предприниматель обязан отчитываться. Это правило распространяется даже в тех случаях, когда у предпринимателя нулевые доходы. Если речь идет про бизнес разведку и аналитику, то намного нагляднее будет посмотреть декларации госслужащих и депутатов Украины. Данная информация может быть полезна не только для журналистских расследований, но и для идентификации клиента и его деятельности. Проверка деклараций играет важную роль в противодействии финансирования терроризма и легализации доходов, которые получены незаконным путем. Прочитать больше информации по теме можно по ссылке: https://youcontrol.com.ua/ru/topics/elektronni-deklaratsiyi-chynovnykiv-ta-deputativ-ukrayiny-v-youcontrol/.

Какую информацию можно узнать, если посмотреть декларации чиновников?

Предприниматели наравне с депутатами и чиновниками обязаны отчитываться о своем имуществе и доходах:

движимом и недвижимом имуществе;

объектах незавершенного строительства;

транспортных средствах и прочих видах движимого имущества;

драгоценностях и ценных бумагах;

наличных средствах;

доходов, полученных как по основному месту деятельности, так и по совместительству;

имуществе, чья стоимость превышает 100 минимальных зарплат;

интеллектуальной собственности.

После того, как украинские депутаты и чиновники заполняют свои декларации, их электронная версия публикуется в открытом доступе на официальном сайте НАЗК. Основываясь на этих сведениях государственные контролирующие органы следят за уплатой налогов, а общественные активисты, журналисты, правоохранители и любые другие украинские граждане имеют возможность узнать все сведения про материальное состояние любого из десятков тысяч чиновников.

Как посмотреть декларацию госслужащего?

Посмотреть декларации чиновников и депутатов может любой желающий, ведь они находятся в открытом доступе на сайте аналитической системы YouControl. Благодаря YouControl, вы сможете получить информацию о материальном состоянии украинских депутатов и чиновников, а также всех, кто согласно действующим законам должен подавать декларацию о налогах.

Кроме того, в системе содержатся все сведения о декларировании имущества и доходов граждан Украины, которые уполномочены на исполнение государственных функций или задач местного самоуправления:

кто и как связан с субъектом декларирования (партнеры по бизнесу, родственники и т.д.);

сдавал ли человек декларацию в Национальное агентство по предупреждению коррупции;

выступает ли субъект декларирования национальным публичным деятелем.

Каждый желающий имеет возможность ознакомиться с полной версией электронной декларации на сайте НАЗК (Национальное агентство по предупреждению коррупции). Все аналогичные возможности доступны посетителям системы YouControl во вкладке «Физические лица».