Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова накричала на врачей из-за переполненных стационаров во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Аудиозапись, сделанную на заседании, опубликовал портал «Чита.ру».

«Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост», — заявила чиновница, отметив, что в регионе уже зафиксирован антирекорд по заболеваемости COVID-19.

Ванчикова также подчеркнула, что региональный Минздрав не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения».

«Не поймешь, что за этими цифрами стоит. Никакого анализа за этими цифрами не стоит», — подчеркнула чиновница.

«Рамблер» писал, что вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 55 млн человек. В России заболело более 1,91 млн человек.

При этом в Кремле исключили вероятность всероссийского локдауна. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нет и не может быть комплексного плана по усилению ограничений из-за пандемии коронавируса для всей территории России.