Футболка – вещь необходимая в гардеробе, особенно летом, носить можно ее самостоятельно или под любой костюм. Она отличается удобством, практичностью и универсальностью, подходит для любых случаев жизни. Сейчас наиболее модными являются футболки с принтами.
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Футболки с принтом мужчинам
Ушли те времена, когда футболки считались спортивной одеждой. Сейчас мужские футболки с принтом заменяют лаконичные и строгие рубашки у представителей сильного пола, гармонично сочетаются с шортами для фитнеса, джинсами для отдыха, стильными брюками для офиса. Дизайнеры предлагают футболки любого фасона из натуральных и искусственных материалов любой плотности, которые могут удовлетворить мужчин не только раскованных в выборе стилей одежды, но и сдержанных во вкусах.
Представители сильного пола, которые не хотят отставать от моды, отдают предпочтение харизматичным и ярким футболкам с принтами. Такие модели с эффектными рисунками выделяют мужчин из толпы, создают привлекательный образ для разного сезона.
Женские футболки с принтом
Футболки с принтом помогают создать образ стильных девушек, популярны они в ансамбле с джинсами и летними шортами. Элегантно смотрятся дизайнерские модели эффектных композиций для офиса. Женщины в стильной одежде с рисунками всегда будут в центре внимания. В белой футболке с оригинальным изображением можно прогуляться с бойфрендом, надевать ее на молодежную вечеринку.
Не менее стильно выглядят черные футболки с принтом для женщин в комплекте с модными аксессуарами. Рациональные девушки для выражения своих ощущений выбирают майки с разными интересными надписями.
Активные неугомонные особы хотят выглядеть в образе:
- бесстрашной амазонки;
- хитрой бестии;
- влюбленной принцессы.
В таких футболках с принтом представительницы прекрасного пола выглядят экстравагантными и непредсказуемыми.
Футболки с принтом детям
Какой ребенок откажется от стильной одежды с оригинальными рисунками! Дети тоже хотят быть в ногу с модой. Оригинальные мужские футболки с принтом с ярким рисунком всегда выглядят стильно, дают ребятам ощущение уверенности, как у супергероев, распечатанных на одежде. Девочки предпочитают и фото.
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- сказочных принцесс;
- животных и птиц, а также нежные необычные цветы.
У маленьких мужчин вкусы могут совпадать с девочками в выборе принтов, кроме цветов и принцесс. Привлекают многих мальчиков спортивная тематика, машины, настоящие супергерои.
Наносится печать принтов на футболке принтером для ткани при помощи термопресса. Изделия с принтами интернет-магазина отличаются высоким качеством, рисунки и надписи долго не стираются. Можно заказать футболки с собственным дизайном.