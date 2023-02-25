Приобрести Bitcoin сегодня не составляет труда. Покупку можно организовать через криптобиржу, площадку P2P обмена, бот в Telegram. Также есть возможность заключить сделку напрямую с частным лицом, воспользоваться функционалом электронных обменников. И следует отметить, что наиболее оправданным методом приобретения цифровой монеты станет последний вариант. Он во многом выигрывает перед другими способами конвертации активов. Единственный нюанс – необходимость подбора надежного исполнителя. Но справиться с задачей несложно. Найти честно работающего поставщика услуг удастся на сайте www.bestchange.ru, представляющем собой агрегатор известных обменных сервисов и выгодных курсов. Все обменники, чьи предложения опубликованы на портале, неоднократно доказывали прозрачность своей деятельности. Сотрудничать с ними можно без опасений за собственный капитал.

Что касается мониторингового портала. Здесь можно получать и дополнительный доход. Изучив материал из источника www.bestchange.ru/partner/, удастся отметить, что речь идет про работу с рефералами. За каждого нового клиента, привлеченного на площадку, предусмотрено финансовое вознаграждение. Это приятный бонус.

Теперь разберемся, почему купить BTC удобнее через обменные сервисы, а не другим способом.

Преимущества покупки BTC в обменниках

К главным плюсам проведения сделки через обменные сервисы отнесем следующие моменты:

конвертация активов по актуальным курсам. Обменники постоянно отслеживают, сколько стоит Bitcoin, сразу обновляют данные при необходимости. Что касается, например, обмена активов через Telegram боты, частных лиц, P2P площадки, здесь часто применяются невыгодные для клиентов курсы;

приемлемая комиссия. Клиент обменного сервиса вносит плату за услугу единожды, не доплачивая за какие-либо действия с валютой. Обменник сразу переводит цифровые монеты на кошелек пользователя. Что касается криптобирж, здесь комиссии взымаются неоднократно, насчитываются за пополнение баланса рублями, обмен денег на криптовалюту, вывод активов на сторонний кошелек. В случае с площадками P2P обмена, Телеграм ботами, частными менялами комиссия оплачивается единоразово, но имеет существенную величину;

крупные резервы криптовалюты. Пользователю доступно пополнить кошелек тем количеством Bitcoin, которое интересует. В случае с площадками P2P обмена, Телеграм ботами и частными менялами могут возникать проблемы из-за недостаточно больших запасов цифровых монет;

оперативность обмена активов. Через обменники сделки проводятся максимально быстро, ведь все, что нужно клиенту – заполнить форму заявки, подтвердить и оплатить ее. Если говорить, например, о криптобиржах, то для приобретения BTC понадобится: зарегистрироваться на площадке, пополнить баланс рублями с банковской карты, сформировать ордер на покупку криптовалюты, дождаться его исполнения, подать заявку на вывод цифровых монет, если их хранение будет организовано на стороннем кошельке. Процедура занимает немало времени.

Теперь понятно, почему большинство пользователей сети решает купить Биткоины за рубли с карты VISA через электронные обменники. Предложений в данной области очень много, поэтому подобрать идеальный вариант не составит труда. Воспользовавшись данными источника www.bestchange.ru/visa-mastercard-rub-to-bitcoin.html, удастся легко разобраться, где купить Биткоин, сравнив условия поставщиков услуг по курсам обмена, величине комиссий, резервам, другим значимым параметрам. Далее останется заключить сделку, перейдя на сайт выбранного исполнителя.

Сколько стоит Биткоин

Если говорить о том, во сколько обойдется покупка одной монеты, здесь сложно назвать конкретные цифры. Курс криптовалюты постоянно меняется и варьируется в широком диапазоне. Например, за сутки стоимость актива может измениться больше, чем на 70000 рублей. Что уже говорить про более продолжительные периоды.

Но одно можно обозначить точно – покупать Bitcoin необходимо в моменты максимального снижения стоимости. Так удастся заключить максимально выгодную сделку.