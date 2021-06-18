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Почему так популярны ММА и UFC?

Испокон веков люди просили хлеба и зрелищ, еще со времен гладиаторов в Древнем Риме. Теперь современные «гладиаторы» выходят в восьмиугольник (октагон), а не в Колизей. Сражения практически насмерть. Минимум правил, максимально полный контакт, море крови и острых ощущений – все это делает этот вид спорта максимально популярным.

Появились даже женские лиги, где некоторые девушки-бойцы показывают такие эффектные бои, что им могут позавидовать даже признанные чемпионы. Битва идет до изнеможения. Проходы в ноги, тейк-дауны, удушение, болевые, удары в стойке – полный набор всевозможных комбинаций и вариантов ударов из разных позиций делают каждый бой непредсказуемым. Все может решить только один удар.

С каждым годом этот вид спорта набирает популярность и армия болельщиков пополняется новыми зрителями. Есть чемпионы из России и других стран в своих весовых категориях, имена которых, знают даже те, кто далеко от этого кровавого, но зрелищного спорта.

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