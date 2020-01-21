Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об упрощении трудоустройства иностранных студентов. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 21 января.

«Это позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом — увеличить не менее чем в два раза, количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что документ предусматривает право иностранных студентов российских вузов, колледжей и профессиональных училищ работать в свободное время, а не только во время каникул, без получения специального разрешения.

Вместе с тем, учебные заведения должны быть иметь госаккредитацию, чтобы студенты могли воспользоваться таким правом. Студенты смогут работать на основании трудового или гражданско-правового договора.

Документ был внесен в Думу группой сенаторов и депутатов Федерального собрания. В частности, одни из авторов законопроекта — спикер палаты Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Первое чтение этот законопроект прошел в Госдуме 17 декабря 2019 года.

Отмечается, что в 2018 году в российских вузах на очной форме обучалось свыше 200 тыс. иностранных студентов. Однако, по данным МВД, только меньше тысячи человек воспользовались возможность получить разрешение на работу и трудоустроиться.