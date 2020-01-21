Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об использовании материнского капитала для строительства жилого дома на садовом участке. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента во вторник, 21 января.

«Предусматривается внесение изменения, обеспечивающего возможность направления средств материнского капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внесло в Госдуму правительство.

Поправки необходимо внести в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», потому что с 1 января 2019 года жилой дом можно построить или реконструировать не только на участке под ИЖС, но и на садовом.

Согласно действующему законодательству, чтобы использовать для этого маткапитал, вместе с заявлением нужно предоставить копии документов о собственности на участок, а также правах пользования им, пожизненного наследуемого владения и аренды.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка в размере 466 616 рублей. Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года, поэтому оно распространится на детей, родившихся в этом году. Материнский капитал при рождении второго и последующих детей будет увеличен на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей.