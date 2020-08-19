Часть информации о строительстве газопровода «Северный поток — 2» не может быть представлена публично, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Газпрома».

В настоящее время ведется необходимая работа для завершения строительства газопровода, план по достройке сохраняется, указано в сообщении. При этом подчеркивается, что объем доступной для оглашения информации по данному вопросу ограничен.

Одной из причин, по которым сведения не могут быть оглашены, является значительное давление на проект, пояснили в «Газпроме».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.