"Газпром" вернул польскому импортеру PGNiG переплату за газ. Это произошло согласно решению Стокгольмского арбитража, о чем сообщает "Газпром экспорт".

Таким образом, российская сторона вернула 1,5 миллиарда долларов. Такую цифру озвучили в Польше. Эти средства причитаются к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года "по контракту купли-продажи газа в Республику Польша".

При этом подчеркивается, что перечисление средств не влечет ущерба для позиции "Газпрома", а также "Газпром экспорта" в ходе обжалования. Стороны продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала.

В марте 2020 года PGNiG заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту.Отмечалось, что она имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. Однако в начале июня "Газпром" оспорил решение арбитражного трибунала по спору с польской компанией в шведском суде.