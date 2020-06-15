Польская компания PGNiG ждет, что российский «Газпром» вернет ей 1,5 миллиарда долларов переплаты за газ в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом со ссылкой на заявление польской стороны сообщает Forsal.

По данным портала, PGNiG подписала с российским холдингом приложение к контракту от 25 сентября 1996 года на поставки в Польшу сырья по газопроводу «Ямал-Европа» (так называемый Ямальский контракт – прим.).

В дополнение к соглашению была утверждена новая формула расчета цены на газ, указанная в решении Стокгольмского арбитража от 30 марта 2020 года. «Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.

Польша инициировала разбирательство с Россией по пересмотру цены на топливо в 2015 году. В марте 2020-го Стокгольмский арбитраж встал на сторону Варшавы, признав завышенной цену на российское сырье. В соответствии с решением суда PGNiG будет платить «Газпрому» по новой формуле, которая будет скорректирована с 1 ноября 2014 года.

Российская сторона обжаловали решение арбитражного трибунала в суде округа Свеа. Однако Польша указала, что апелляция не изменит вердикт суда.