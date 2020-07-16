Вероника Гибадиева. «Газпром-Русвело» не видит причин отказываться от участия в веломногодневке Sibiu Tour в Румынии, сообщил Mpravda.com генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.
Организаторы сообщили, что многодневка состоится в запланированные сроки — 23-26 июля, однако команда Alpecin-Fenix и ее лидер Матье ван дер Пул отказались от участия после того, как МИД Нидерландов объявил Румынию страной, входящей в список с потенциально высоким риском заражения. «Газпром-Русвело» планирует возобновить сезон после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, именно на этой гонке.
«Очевидных поводов для паники нет. Сейчас просто нельзя расслабляться, нужно выполнять предписанные протоколы по безопасности, не создавать излишних панических настроений и двигаться в сторону того, чтобы возобновить сезон. Пока власти Румынии не объявили о том, что есть высокая опасность заражения, причин отказываться от гонки мы заранее не видим. Как и все, хотим, чтобы все было хорошо, предпринимаем все меры по безопасности. Надеемся, что гонка состоится», — сказал Хамидулин Mpravda.com по телефону.