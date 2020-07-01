«Газпром» вернул Польше $1,5 млрд – сумму переплаты за поставленный ранее газ, согласно решению Стокгольмского арбитража. Европейская Фемида решила, что цена за российское «голубое топливо» в контракте завышена и не соответствует реальному состоянию рынка. В соответствии с решением суда, далее польская госкомпания PGNiG будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке».

Насколько чувствительным ударом по энергетическим интересам России является судебное поражение «Газпрома» в противостоянии с Варшавой, мы узнали у экспертов.

Польская сторона уже подтвердила, что деньги от России, присужденные Стокгольмским арбитражем, в полном объеме ею получены. «С удовлетворением информирую, что получил подтверждение того, что деньги от «Газпром экспорт» уже находятся на нашем счету», — написал 1 июля глава PGNiG Ежи Квечиньский в своем Твиттере.

Российский газовый концерн, со своей стороны, заметил, что, выполнив решение судебной инстанции, будет и дальше отставать свою правоту юридическими методами. «ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ходе обжалования», — говорится в заявлении российской компании.

Напомним, что PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома» и его экспортной «дочки» в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год на период до 2022 года.

Российская компания в течение долгого времени отказывалась менять цену, и в итоге поставляемый с Ямала газ оказался намного дороже топлива на европейских рынках. В PGNiG ждали от российского партнера снижения стоимости до рыночной, но «Газпром» трактовал решение арбитража иначе. По его версии, в снижении цены на газ суд Варшаве отказал, признав за ней только потенциальное право требовать скидки.

30 марта 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» ретроактивно (то есть, задним числом) — с 1 ноября 2014 года. PGNiG и «Газпром экспорт» в июне подписали дополнение к договору на поставку газа по газопроводу «Ямал-Европа» от 1996 года, согласовав срок выплаты ретроактивного платежа до 1 июля 2020.

При этом российские экспортеры газа 29 мая обжаловали в суде шведского округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала. В ответ представители польской госкомпании заявили, что апелляция затрагивает лишь процедурные моменты спора, но не может изменить ранее принятое решение по существу.

Отметим, что Польша потребляет около 15 млрд кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу — российский «Газпром», на основании долгосрочного контракта с которым Варшава может ежегодно приобретать 8,7 — 10,2 млрд кубометров газа.

Власти Польши уже давно заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного договора с «Газпромом». Среди возможных альтернатив — увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который поставляется из США и Катара. Другой вариант — строительство газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

Однако, пока все эти варианты – лишь проекты, а газ Польше нужен постоянно, причем вполне реальный, а не гипотетический. Поэтому, как говорится, выплаты выплатами, суды судами, а газовая история России и Польши по факту продолжается, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в судебных разбирательствах «Газпрома» с Польшей нет ничего уникального. «Чуть ли не все клиенты «Газпрома» время от времени обращаются в суд для пересмотра цены на газ, и Польша просто была одной из последних. «Газпром» в этом случае обычно выплачивает так называемые ретроактивные платежи». – указывает эксперт.

По его предположению, стороны изначально рассматривали вариант с повышением ставок транзита. За транзит PGNiG получала «смешные» суммы — в районе $40 млн в год. «Думаю, «Газпром» предлагал комплексное соглашение: мы не выплачиваем вам $1,5 млрд, но подписываем новое транзитное соглашение, и вы получите эти $1,5 млрд в рамках него. Но для Польши важно было продемонстрировать свою победу над «Газпромом» и получить «живые» деньги», — утверждает Юшков.

При этом он сомневается, что цена на российский газ для Польши в будущем вновь будет пересмотрена. «В контракте написано, что обратиться за пересмотром можно раз в три года. Решение суда было вынесено недавно — в 2019 году. В 2022 году у PGNiG заканчивается контракт. Скорее всего, они уже не успеют обратиться. Во всяком случае, в ближайшее время этого точно не будет», — говорит собеседник «».

В результате выполнения решения Стокгольмского арбитража, Россия проиграет в деньгах, но может выиграть в морально-имиджевом плане, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, отстаивая свои интересы в европейских судах и строго выполняя их решения, принятые даже не в его пользу, «Газпром» демонстрирует свою приверженность праву и цивилизованному методу разрешения хозяйственных споров. Что явно привлекает и действующих и потенциальных партнеров.

Кроме того, «Газпром» разбивает малоприятные мифы о себе. Первый — что он занят энергетическим шантажом «Европы»: вряд ли шантажист будет искать правду в суде. Второй — что якобы «Газпром» поставляет газ своим потребителям не на рыночных условиях и раздаёт направо и налево скидки, дабы обеспечить себе лояльность европейских потребителей.

Что же касается энергетических отношений с Польшей, то, по мнению Мильчаковой, «даже если Варшава полностью откажется от российского газа, что маловероятно, всегда найдутся желающие закупать больше газа у России». В качестве таковых эксперт называет Венгрию, Болгарию, Словакию, и, в конечном счёте, Германию и Австрию – партнёров «Газпрома» по «Северному потоку-2».

Ну, и наконец, остается вопрос: насколько серьезный финансовый удар наносят по «Газпрому» выплаты $1,5 млн? В самой компании утверждают, что заранее зарезервировали их в бюджете на этот год.

«Выплаты могут негативно сказаться на чистой прибыли и рентабельности «Газпрома», но по итогам 2020 года весь мировой энергетический сектор покажет слабые результаты. А по мере восстановления роста цен на нефть и газ эти краткосрочные потери «Газпрома» могут быть нивелированы», — полагает Мильчакова.