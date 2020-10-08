«Газпром» открыл новую крупную газовую залежь на Ленинградском месторождении в Карском море, у побережья Ямала, следует из сообщения компании.

«На Ленинградском месторождении в Карском море получен приток дебитом около 600 тысяч кубометров в сутки. Он свидетельствует о значительных объемах газа в залежи», — сообщается в релизе.

«Это уже четвертое за два года крупное открытие компании на приямальском шельфе», — отмечает в связи с этим «Газпром».

Компания проведет подсчет новых запасов Ленинградского месторождения и представит эти данные в ФБУ «Государственная комиссия по запасам» для внесения в государственный баланс, также говорится в сообщении.