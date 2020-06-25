Отказ Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) в освобождении российского трубопровода «Северный поток — 2» (СП-2) от требований ЕС по ограничению экспорта и продажи «голубого топлива» по еще недостроенному маршруту, вынудил Россию пойти на ответные меры. Фирма Nord Stream 2, которая является оператором проекта и принадлежит «Газпрому», опротестовала решение немецкого ведомства, утверждая, что новая труба полностью отвечает юридическим порядкам стран Старого Света. Очередные судебные баталии, связанные с увеличением поставок российских энергоресурсов в Европу, могут сдвинуть запуск СП-2 в эксплуатацию, который намечен на конец этого года. Между тем, России осталось проложить лишь 160 км подводного участка газопровода. Если Москва воспользуется рядом пробелов в законодательных нормах Евросоюза, то сможет в оперативные сроки наладить поставки по новому маршруту.

Фото: nord-stream2.com

Поданная в суд Дюссельдорфа апелляция компании Nord Stream 2 касается, скорее юридической казуистики и разночтений правовых нюансов стран ЕС, нежели конкретных нарушений законодательства. В мае BNA отказало в освобождении «Северного потока — 2» от новых требований Газовой директивы. Согласно этому документу, любой экспортный трубопровод, строительство которого должно было завершиться до 23 мая 2019 года, подчиняется следующим антимонопольным правилам: либо часть маршрута, пролегающая по территории ЕС, должна принадлежать сторонним компаниям, не участвующим в производстве «голубого топлива»; либо собственник трубопровода должен предоставить часть объемов трубы альтернативным поставщикам.

Дать полноценную жизнь «Северному потоку — 2» в установленные законом сроки «Газпрому» не удалось. На компанию и ее европейских компаньонов, обеспечивающих инвестициями половину проекта, посыпались многочисленные политические и экономические санкции, в основном, со стороны Вашингтона, которые привели к их отказу от участия в укладке трубы через акваторию Черного моря. В результате, основной строительный подрядчик Allseas, занимавшийся работами по прокладке последнего участка СП-2, во избежание американских ограничений, вывел свои суда из Балтийского моря. «Газпрому» пришлось перебрасывать в зону производственных работ судно «Академик Черский», который пока является единственным отечественным трубоукладчиком, способным завершить строительство подводного участка СП-2.

«Академик» уже готов приступить к завершению укладки последних 160 км газопровода, проектная мощность которого должна достигать 55 млрд кубометров в год. Этот объем позволит России сохранить свою долю в европейском энергетическом балансе, которая в настоящее время оценивается в 40%, и предложить странам Старого Света закупать «голубое топливо» по современному транспортному маршруту, заметно отличающемуся в лучшую сторону от украинской газопроводной системы или даже старого трубопровода «Ямал-Европа», доступ России к которому ограничила Польша.

Как полагают эксперты, юридические препоны, которые ставятся перед СП-2, выглядят несколько абсурдными. Новый российский газопровод проектировался под конкретную ресурсную базу — Южно-Русское и Бованенковское месторождения, находящиеся на Ямале. Новые контакты с этим трубопроводом со стороны других производителей, как того требует Газовая директива ЕС, окажутся явно экономически неоправданными.

Тем не менее, уже понятно, что России со вводом СП-2 все-таки придется подождать. Апелляция Nord Stream 2 будет рассмотрена BNA не ранее 15 сентября — до этого срока «дочке» «Газпрома» придется обосновать свои претензии. От их содержания во многом будет зависеть ход процесса, который также рискует затянуться на несколько лет.

Вместе с тем, как полагают эксперты, в настоящее время «Газпрому», в первую очередь, необходимо решить главную задачу — достроить новый газопровод, после чего можно будет обдумывать задачи по его наполнению.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, по сей день в европейском праве остаются некоторые лазейки, позволяющие обойти наложенные ограничения. Во-первых, можно передать права управления СП-2 третьей стороне, владельцы которой будут сохранять инкогнито. Часть транспортных мощностей «Северного потока — 2» придется бронировать и выкупать на аукционах, где «Газпром», как единоличный поставщик сырья по этой трубе, получит карт-бланш.

Вторым вариантом станет создание новой электронной торговой площадки, заточенной на поставки углеводородов из Балтийского моря. «Голубое топливо», равно как и «черное золото», может закупаться на этой виртуальной бирже конкретными покупателями, задачей которых станет перепродажа энергоресурсов по всему миру. В таком проекте смогут принять участие как российские производители, так и зарубежные инвесторы, поскольку новая «биржа» станет серьезной альтернативой площадкой для традиционных игроков сырьевого рынка планеты.

Но самым революционным решением станет отмена монополии «Газпрома» на экспорт российского «голубого топлива». «По выходе газа из России можно изменить законодательство и позволить экспортировать сырье не только «Газпрому», но и другим добывающим компаниям», — отмечает Митрахович. Тогда и российский газ в Европу будет течь в полном объеме, и положения газовой директивы будут формально выполнены.