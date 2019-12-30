«Газпром» и «Нафтогаз Украины» не успели подписать мировое соглашение по всем судебным спорам из-за контракта на транзит российского газа в Европу в установленные протоколом сроки. Об этом 30 декабря сообщил РБК.

Компании должны были подписать соглашение до 29 декабря в соответствии с протоколом, заключенным при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака. По данным издания, этого до сих пор не было сделано. «В процессе [подписания]», — сказал изданию источник, близкий к одной из сторон переговоров.

Подписание мирового соглашения в установленный срок являлось условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

Судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже длились с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской стороны штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. Киев требовал компенсации за недопоставку транзитных объемов.

20 декабря стало известно, что стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований. Оно подразумевает выплату российской компанией $2,9 млрд в пользу украинского предприятия по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

27 декабря глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва и Киев договорились об обнулении взаимных претензий по судебным искам с 1 января, а компания «Нафтогаз» подтвердила получение компенсации от «Газпрома». Позднее кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию претензий Антимонопольного комитета (АМКУ) к «Газпрому» на сумму в $7,4 млрд.

29 декабря представители «Оператора ГТС Украины» и «Газпрома» прибыли в Вену для окончательного согласования пакета документов по транзиту газа в соответствии с протоколом от 20 декабря. Документ предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год, а также отказ Украины от новых исков против «Газпрома».