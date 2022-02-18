В малоэтажном строительстве постоянно возникает вопрос: какой материал выбрать. Ассортимент, который предлагается рынком, широкий. Но в последние годы популярность набирают блоки «Стоунлайт». Это недорогой, но надежный, прочный материал, который подходит для возведения как домика, так и коттеджа.

Состав газоблоков «Стоунлайт» простой, не содержит токсичных и химических веществ. Производство осуществляется на основе воды, цемента, кварцевого песка и алюминиевой пудры. Но в отличие от обычных газоблоков, «Стоунлайт» выдерживается в автоклавах при температуре 180 градусов и под давлением 12 атмосфер.

Преимущества газоблоков «Стоунлайт»

Уникальная методика производства позволяет получать строительный материал с наилучшими характеристиками прочности. На стоимость продукции это не оказывает особого влияния. По цене блоки Стоунлайт получаются доступными. Преимущества, которыми обладает материал, широкие. Например,

Низкая плотность с небольшим весом. Это серьезным образом упрощает транспортировку материала, а также непосредственно работу и подъем на строительной площадке.

Пористая структура каждого блока сказывается на теплоизоляционных свойствах. Дома, построенные из газоблока, даже с одним рядом, получаются теплыми.

Морозостойкость. Газоблоки «Стоунлайт» без проблем можно использовать в северных широтах с суровыми зимами. Производитель гарантирует сохранность блоков до 50 циклов.

Простота обработки. Часто на строительных площадках приходится резать материал, обтачивать. С газоблоками такой проблемы не возникает. Обработка легкая и быстрая.

Нельзя не отметить такое достоинство, как идеально ровные стороны. Производство блоков ведется в специальных формах, поэтому изъяны и ошибки не допускаются. Наличие системы пазов и каналов упрощают создание газоблочной кладки, усиливают конструкцию и сцепление между материалом.

Когда выгоден газоблок «Стоунлайт»?

Материал идеально подходит для малоэтажного строительства. Например, в Киеве его применяют для возведения несущих конструкций и перегородок жилых домов, загородных дач, таунхаусов. Также он подходит для коттеджей.

Несмотря на низкую стоимость, дома из блоков «Стоунлайт» получаются не менее прочными и долговечными, чем кирпичные. Они удерживают тепло зимой, обеспечивают прохладу летом. Наконец, приятно радуют хорошей шумоизоляцией.