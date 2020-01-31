«Крымская газета» принесла извинения за публикацию сканворда, в одном из вопросов которого с формулировкой «украино-татарский полуостров» было загадано слово из четырех букв. Об этом сообщает «Интерфакс».

Многие читатели посчитали, что правильным ответом было слово «Крым». Однако представители газеты опровергли эту информацию: «Как вы понимаете, ответа "Крым" на этот вопрос быть не может, так как в привязке к нашему полуострову формулировки "украино-татарский полуостров" не существует и определения такого нет ни в одном словаре».

Представители «Крымской газеты» связались с автором сканворда, жительницей Омска, которая объяснила, что при составлении головоломки имела в виду крымско-татарское слово «ярым», которое переводится на русский или украинский как «половина» или «полу-».

«Однако при подборе подходящей комбинации программа выдала некорректную формулировку вопроса. Правильнее было бы спросить: «полуостров» в переводе с украинского на татарский», — пояснили в издании.

Ранее в январе британский женский журнал Good Housekeeping назвал Крым российским. В разделе о путешествиях издание порекомендовало совершить поездку по России на поезде, конечной точкой которого является Крым.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума. Его итоги отказались признавать ряд стран, в том числе Украина, США, члены Евросоюза и другие. Москва настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

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