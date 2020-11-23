Актер театра и кино Сергей Газаров, комментируя информацию о своем возможном назначении худруком Московского драматического театра Армена Джигарханяна, заявил РИА Новости, что необходимо выдержать паузу и «достойно вспомнить и проводить» Джигарханяна.

Ранее источник в театре рассказал РИА Новости, что коллектив на общем собрании принял решение обратиться с просьбой к столичному департаменту культуры о назначении художественным руководителем Газарова.

По словам Газарова, он знает о данном письме, режиссер также подчеркнул, что решение остается за департаментом культуры Москвы.

«Я давно смотрю на разные театры. Поэтому, так сказать, у меня ничего не изменилось. Будет предмет для разговора — будем разговаривать. Пока я не вижу его, если честно. Во-вторых, мне кажется, это не очень кстати сейчас, потому что Армена Борисовича нужно достойно вспомнить и проводить. Он ушел от нас неделю назад, а разговоры уже о каком-то дележе. Мне это не нравится. Нужно выдержать паузу. В связи с чем мне не хочется это обсуждать», — сказал Газаров, отвечая на вопрос, как он смотрит на данное предложение.

Армен Джигарханян — народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» III, IV и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. С 1996 года был художественным руководителем (с 2005 года — также директором) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Скончался 14 ноября на 86-м году жизни.