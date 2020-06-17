Елизавета Исакова. Расизм, полицейский произвол и беззаконие давно приняли в США системный характер, нельзя забывать, к чему это может привести, если подобное отношение будет возведено в ранг политической доктрины, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Расизм, полицейский произвол и беззаконие давно приняли в США системный характер. На справедливую критику со стороны мирового сообщества в Вашингтоне закрывали глаза десятилетиями, а проблемы меж тем множились», — заявил он, выступая в среду в ходе срочных дебатов по вопросу о расово мотивированном полицейском насилии на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он напомнил, что Россия неоднократно привлекала внимание СПЧ и других международных правозащитных структур к факторам, которые привели к убийству полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

России хорошо известно, к чему приводит расизм, возведенный в ранг политической доктрины. Мы помним уроки Второй мировой войны и попытки переписать ее историю. Бескомпромиссная борьба с современными формами расизма, включая такие уродливые, как неонацизм, должна стать приоритетом для мирового сообщества.

Геннадий Гатиловпостоянный представитель России при женевском отделении ООН

По его словам, США продолжают критиковать другие страны по правозащитным поводам, однако отказываются участвовать в большинстве основных международных договоров по правам человека и бойкотируют работу СПЧ ООН. И ситуация, сложившаяся сейчас в США, является грозным предупреждением.

«Насилие и вандализм в ходе протестов недопустимы и должны преследоваться по закону, но всего этого можно было бы избежать, построив недискриминационную модель общества, основанную на подлинном равенстве и уважении, где нет места шовинизму и расовой нетерпимости», — отметил он.