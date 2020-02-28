Федеральный проект «Гастрономическая карта России» совместно с Министерством иностранных дел РФ анонсировали VI Всемирную фольклориаду Международного Совета организаций фестивалей фольклора и традиционного искусства, которая пройдет в Башкортостане с 18 июля по 1 августа 2020 года.

«В мероприятии примут участие более 3000 представителей (как запланировано) из 85 стран. На протяжении 14 дней коллективы стран и регионов будут общаться друг с другом с помощью культуры», — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 февраля в ходе брифинга для представителей зарубежных СМИ.

На брифинге «Гастрономическая карта России» и МИД РФ подготовили для иностранных журналистов дегустацию, где можно было попробовать национальные блюда различных народов России, которые традиционно готовятся на Масленицу: удмуртские табани с зыретом (тонкие лепешки с соусом), мордовский пачат (традиционные мордовские блины), оладьи с ягелем, которые на Масленицу готовят в Мурманской области, а также блины с огуречным вареньем.

Для дегустации в МИДе специальное меню подготовили команда «Гастрономической карты России» и автор проекта Екатерина Шаповалова. Летом 2020 года они примут участие во Всемирном конгрессе шеф-поваров WorldChefs Congress & EXPO, который пройдет с 29 июля по 1 августа в Санкт-Петербурге.