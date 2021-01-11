По словам российского гастроэнтеролога Андрея Барановского, после череды новогодних праздников внезапная боль в области желудка может указывать не только на переедание чрезмерное увлечение алкоголем, но и на серьезные заболевания.

желудок

Игнорировать такое состояние нельзя. Так, сильные и резко появляющиеся боли могут свидетельствовать о панкреатите и холецистите. Самыми опасными он назвал боли, которые происходят при голоде и по ночам, а заглушаются едой, водой или таблетками. При этом может быть рвота с черными вкраплениями, что говорит о возможном желудочном кровотечении. Не медлите и вызывайте скорую.

Перегрузок, связанных с едой и алкоголем, следует избегать, особенно если вы страдаете хроническими заболеваниями, предупреждает врач.

Острый панкреатит – опасное заболевание, которое характеризуется воспалением поджелудочной железы, основные функции которой – выработка инсулина и участие в пищеварительном процессе. Это заболевание может привести к недостаточности функции других органов. Причин возникновения панкреатита много, но чаще всего сказываются неправильное питание с преобладанием острой, жирной или некачественной пищи, злоупотребление алкоголем.

Холецистит – общее название группы заболеваний, которые приводят к развитию воспалительных процессов в желчном пузыре. Основным признаком патологических изменений в тканях органа становятся систематические боли в правом подреберье.