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Гаспарян в первом круге Australian Open проиграла гречанке Саккари

09:47 21/01/2020

Россиянка Маргарита Гаспарян потерпела поражение от гречанки Марии Саккари в первом круге турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне, передает «МИР 24».

Как отмечается, греческая спортсменка, которая является 23-м номером мирового рейтинга, победила Гаспарян в двух сетах с одинаковым счетом 6:2. Встреча, которая должна была пройти в понедельник, но из-за дождя была перенесена, продолжалась чуть больше часа.

Во втором круге соревнований соперником Саккари станет пробившаяся через квалификацию японка Нао Хибино. Лучшим результатом 24-летней Саккари в Мельбурне является выход в третий круг (2017, 2019).

Напомним, ранее Мария Шарапова в первом круге Australian Open в двух сетах проиграла Донне Векич из Хорватии.



