Актер Сергей Гармаш рассказал со сцены зрителям театра «Современник» о смерти художественного руководителя Галины Волчек. Об этом передает Telegram-канал Baza.

Он извинился перед гостями за то, что актеры театра не могут выйти на поклон.

В своей речи актер назвал Волчек "сердцем этого дома" и "сердцем этого коллектива". Гармаш также предложил почтить ее память молчанием.

Кроме того, он заявил, что Волчек будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище.

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