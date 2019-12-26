Резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил в интервью телеканалу RT, что для него табуированы шутки об инвалидах и религии.

«Безусловно, есть запредельные вещи, которые я не позволю себе. Смеяться над инвалидностью, к примеру. Над религиозными чувствами людей. Но надо понимать, что шутка шутке рознь», — поделился комик.

Однако он добавил, что для него допустимо шутить о насущных проблемах, но «без перехода на личность», чтобы никому не было обидно.

Харламов также подчеркнул, что никогда бы не стал шутить о терактах, болезнях и геноциде.

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