Как сообщили медики из Сингапура, одним из возможных осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, может быть гангрена нижних конечностей. Она развивается при образовании тромба в аорте.

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Описан такой случай: 39-летний мужчина с диагнозом коронавирус стал жаловаться на сильные боли в ноге, три пальца на ней почернели. Как оказалось, это произошло из-за сгустка крови в аорте. До этого пациента подключали к аппарату ИВЛ, несколько дней он был в коме. В этом случае все обошлось благополучно: мужчину быстро прооперировали и поставили ему постоянный стент. Он начал нормально ходить.

Как отметил лечащий врач, в аорте, которая является кровеносным сосудом с высоким потоком, тромб развивается крайне редко. Пациента госпитализировали с одышкой и лихорадкой, у него не было сопутствующих заболеваний.

Таким образом, резюмируют врачи, есть высокий риск развития у тяжелобольных пациентов с COVID-19 тромбов, которые могут привести к инсультам, сердечным приступам и другим смертельно опасным осложнениям. Особенно опасно это состояние для диабетиков.

По словам российских врачей, коронавирус увеличивает риск образования тромбоза, так что если вы входите в группу риска, то следует принимать антикоагулянт. Его выписывает врач.

В мире, по данным ВОЗ, выявили более 37,7 миллиона случаев COVID-19, умерли не менее 1,079 миллиона человек.