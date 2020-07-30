Мужские сборные России и Украины по гандболу в ноябре проведут оба матча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года на нейтральном поле в Минске. Европейская федерация гандбола уже утвердила соответствующие изменения в расписании отборочного турнира, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Обе игры пройдут 5 и 7 ноября в минском дворце спорта «Уручье».

Команды из стран, которые из-за политической ситуации последнее время связывают далеко не дружеские отношения, ранее волей жребия стали соперниками по группе на квалификационном турнире к первенству континента среди мужчин.

Последние очные встречи России и Украины в официальных матчах датированы июнем 2015 года. Обе игры отбора на Евро-2016 тогда также прошли в Минске, и сборная России дважды победила — 27:22 и 30:28.

Другими соперниками нашей команды в нынешней квалификации станут сборные Чехии и Фарерских островов. При этом Фареры планируют проводить домашние матчи в Дании.

На первенство континента, которое пройдет с 13 по 31 января 2022 года в Венгрии и Словакии, отправятся по две лучшие команды от каждой из групп, а также четыре лучшие из числа занявших третьи места. Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, разделенные на восемь групп.

Действующим чемпионом Европы является Испания. На предыдущем первенстве континента сборная России заняла только 22-е место. Этот результат стоил должности Эдуарду Кокшарову, уволенному с поста главного тренера. Теперь им является Велимир Петкович.