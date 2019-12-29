На прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек пришла семья певицы Аллы Пугачевой, однако сама примадонна не смогла присутствовать, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Алла очень тяжело переживает утрату, у нее подскочило давление, и она не смогла приехать, но вся семья здесь. Спасибо [Галине Волчек], что была бабушкой для наших детей и проводником в мир театра», — рассказал супруг артистки Максим Галкин.

Проводить Волчек в последний путь пришли и дочь певицы Кристина Орбакайте, брат Галкина Дмитрий и эстрадный исполнитель Филипп Киркоров. Также на прощание пришли пришли коллеги Волчек по сцене — Михаил Ефремов, Сергей Гармаш, Клара Новикова и Игорь Золотовицкий.

Прощание с Волчек проходит в здании театра на Чистопрудном бульваре в Москве. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Худрук «Современника» ушла из жизни в возрасте 86 лет вечером 26 декабря в Боткинской больнице Москвы. Ранее ее госпитализировали с воспалением легких. Несколько дней она находилась в коме.

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