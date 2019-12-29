Прощание с художественным руководителем театра «Современник» народной артисткой СССР Галиной Волчек завершилось продолжительными овациями. Об этом 29 декабря сообщает «РИА Новости».

Церемония прощания прошла в театре «Современник», поток людей не иссякал на протяжении более трех часов. В последний путь народную артистку СССР проводили криками «Браво!» и «Спасибо!».

Проститься с Волчек пришли актеры, режиссеры, политические деятели, среди которых, в частности, худрук театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, кинорежиссер Александр Адабашьян, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, министр иностранных дел России Сергей Лавров, режиссер Карен Шахназаров.

Похороны Волчек пройдут на Новодевичьем кладбище, артистку похоронят рядом с могилой режиссера Марка Захарова.

Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили в том числе президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев, актеры Александр Олешко, Сергей Гармаш и Константин Райкин.

Галина Волчек умерла 26 декабря в Москве на 87-м году жизни.