Художественного руководителя московского театра «Современник» Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил актер Сергей Гармаш.

«Прощание пройдет 29 декабря в театре, похороны — на Новодевичьем кладбище», — цитирует артиста ТАСС.

Проститься с Волчек можно будет с 10:00 до 13:00 мск на основной сцене театра.

Народную артистку СССР похоронят рядом с бывшим мужем, актером Евгением Евстигнеевым, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Худрук «Современника» Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет, напоминает RT. Двумя днями ранее стало известно, что ее госпитализировали в связи с двусторонним воспалением легких, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Волчек окончила Школу-студию МХАТ в 1955 году. Она была одним из создателей «Современника». Худруком театра артистка стала в 1972 году.

Свою карьеру Волчек начала как актриса, в 1961 году стала заниматься режиссурой. Ее дебютным спектаклем был «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона.

В 1967 году Волчек получила Государственную премию СССР за спектакль «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова. В 1978 году она стала первым советским режиссером, которого пригласили в США для постановки пьесы Михаила Рощина «Эшелон».

Многие артисты и политики выразили соболезнования в связи с кончиной Волчек, в том числе президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, актеры Александр Олешко, Сергей Гармаш и Константин Райкин.