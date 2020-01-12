В Москве госпитализирована известная российская актриса Галина Польских. Сейчас ей оказывают экстренную помощь, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным медиков, у Польских гипертонический криз, сильно повысилось давление.

Лето 2018 года «Рамблер» сообщал, что Галина Польских попала в больницу из-за осиного укуса. Осенью того же года у артистки начались проблемы с сердцем и ее отвезли в клинику. Сама Польских позже заявила, что госпитализация была плановой, и она раз в год ставит капельницы, чтобы подлечиться.

Галине Польских 80 лет. Она народная артистка России. Актриса сыграла в фильмах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Суета сует», «За спичками», «Фронт за линией фронта» и многих других.

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