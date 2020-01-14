Актрисе Галине Польских стало плохо «вновь». Об этом сообщают РЕН ТВ и Пятый канал.

Два дня назад телеграм-канал «Мэш» сообщил, что Галина Польских перенесла гипертонический криз (чрезмерное повышение артериального давления), и врачи решают вопрос о ее госпитализации. Тогда же, как сообщал «Рамблер», сама актриса это опровергла. Она сообщила, что с ней все хорошо, она находится дома, о госпитализации речь не идет, а СМИ что-то перепутали.

По данным РЕН ТВ, сегодня Галине Польских стало плохо «вновь», у нее снова возникли проблемы с давлением, врачи оказали ей помощь на дому. О том же сообщил Пятый канал.

Галина Польских — выпускница актерского факультета ВГИКа, Народная артистка РСФСР, лауреатка ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие киноискусства. Ей 80 лет. Она известна тем, что сыграла в таких фильмах и сериалах, как «По семейным обстоятельствам», «Я шагаю по Москве», «Выше радуги», «Отцы и деды», «Журналист», «Обратной дороги нет», «Тени исчезают в полдень», «Граница: таежный роман», «Дни хирурга Мишкина» и «Классные мужики».

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