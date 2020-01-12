Актриса Галина Польских опровергла информацию об ухудшении здоровья. Народная артистка пояснила, что находится дома и чувствует себя хорошо, госпитализация не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

Галину Польских экстренно госпитализировали в Москве

«СМИ что-то перепутали, я нахожусь дома, все хорошо, о госпитализации речь не идет», — сказала Польских.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у актрисы начался гипертонический криз и ее госпитализируют.

Галине Польских 80 лет. Окончила ВГИК. Первая главная роль — школьницы Тани Сабанеевой в фильме «Дикая собака динго».

Актриса известна по фильмам «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Суета сует», «За спичками», «Фронт за линией фронта», Тени исчезают в полдень», «Человек с бульвара Капуцинов». Всего Галина Польских снялась в более чем 140 фильмах и сериалах. Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Галина Польских винит себя в смерти мужа и увечьях внука.

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