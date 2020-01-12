Актриса Галина Польских находится дома и чувствует себя хорошо, речи о ее госпитализации не идет. Об этом сама Польских сообщила в воскресенье корреспонденту ТАСС.

«СМИ что-то перепутали, я нахожусь дома, все хорошо, о госпитализации речь не идет», — сказала собеседница агентства.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о резком скачке давления у актрисы и возможности госпитализации, которую обсуждают врачи.

Выпускница ВГИК Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Популярность ей принесла первая главная роль — школьницы Тани Сабанеевой в фильме "Дикая собака динго" по повести Рувима Фраермана. Также снималась в фильмах "Я шагаю по Москве", "Верность", "Тени исчезают в полдень", "Суета сует", "Человек с бульвара Капуцинов" и других. В общей сложности Галина Польских снялась в более чем 140 фильмах и сериалах.

Польских была также задействована в антрепризных спектаклях: «Держись, Голливуд!» по пьесе Нила Саймона, «Хочу купить вашего мужа» по комедии Михаила Задорнова «Последняя попытка», «Сокровище острова Пеликан» по произведению Джона Пристли.

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