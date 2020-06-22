Около месяца тому назад Алина Галимова и Никита Рудаков объявили о возобновлении своих отношений. Правда, как сразу призналась Алина, она не уверена в том, что у нее с Никитой получится наладить их отношения, ведь они уже неоднократно расставались и сходились.



Спустя короткий срок после воссоединения Галимова стала критиковать своего парня, как любила это делать и ранее. Девушка постоянно пребывает в плохом расположении духа и называет свое состояние затяжной депрессией.



На днях Алина завела старую пластинку про низкие доходы Рудакова – девушка стала выражать свои страхи, заключающиеся в том, что ее возлюбленный не сможет удовлетворить ее высокие запросы и поддерживать образ жизни, к которому она привыкла. Вот только Галимова, видимо, забыла, что крутит эту пластинку все два года своих отношения с парнем, и зрителей она уже утомила.